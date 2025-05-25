مسيرات تحلق باتجاه مفاعل تشيرنوبل شمال كييف وسط أصوات المقاتلات



وكالات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مسيرات حلّقت باتجاه مفاعل تشيرنوبل الواقع شمال العاصمة الأوكرانية كييف، في تصعيد جديد ضمن الصراع الدائر. وسمعت أصوات مقاتلات تحلق في سماء العاصمة، مما يعكس حالة التأهب واشتداد المواجهات.

يأتي هذا التحليق في ظل توترات متصاعدة بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث يزداد النشاط العسكري في محيط المناطق الحساسة، مما يزيد من المخاوف بشأن تطور الأوضاع الأمنية.