نقل المشتبه بها في هجوم محطة هامبورج إلى مستشفى للأمراض النفسية

هامبورج - (د ب أ)

أمر قاض بإيداع المشتبه بها، 39 عاما، في هجوم الطعن الذي وقع في محطة القطار المركزية في هامبورج، في مستشفى للأمراض النفسية، وفقا لما أعلنته الشرطة يوم السبت.

وأُلقي القبض على المشتبه بها، وهي مواطنة ألمانية، مساء الجمعة، بعد أن طعنت عددا من الأشخاص عشوائيا في محطة النقل المزدحمة، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا.

وقالت الشرطة إن المشتبه بها متهمة بارتكاب 15 محاولة قتل مقترنة بإلحاق أذى جسدي بالغ، وتشمل هذه التهم الأشخاص الذين أصيبوا بشكل مباشر بجروح قطعية أو طعنات متفاوتة الخطورة. أما بقية الضحايا فقد تعرضوا لإصابات أخرى، مثل الصدمة أو السقوط نتيجة الحادث.

وذكرت الشرطة، في تقارير سابقة، أن الهجوم لا يحمل دوافع سياسية، بل على العكس "هناك مؤشرات واضحة الآن على أن المشتبه بها تعاني من اضطرابات نفسية".

وقد نُقلت ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 24 و52 و85 عاما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 24 عاما، إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح خطيرة تهدد حياتهم. وأكدت الشرطة في تحديث يوم السبت أن حالتهم أصبحت مستقرة.

كما أُصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، بينما تعرّض سبعة آخرون لإصابات طفيفة.