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البث العبرية: الجيش أدخل جميع ألوية المشاة والمدرعات إلى غزة

08:37 م السبت 24 مايو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى غزة في إطار توسيعه المناورات البرية بالقطاع.

وأشارت البث العبرية، إلى أن فرقة المظليين بجيش الاحتلال كانت آخر من دخل القطاع وقد أكملت دخولها خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن العمليات تتركز في هذه المرحلة على محورين رئيسيين هما شمال قطاع غزة ومنطقة خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منطقة خان يونس منطقة قتال، مدّعيا أن قواته أخلتها من المدنيين قبل بدء العمليات.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يتم التحقق حاليا بالادعاء بشأن إصابة غير متورطين.

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الجيش الإسرائيلي غزة الاحتلال الإسرائيلي
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