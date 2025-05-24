كييف تتعرض لهجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ



كييف- (أ ب)

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة مما دفع العديد من سكان كييف إلى الاحتماء في محطات مترو الأنفاق.

وجاء الهجوم الروسي خلال الليل بعد ساعات من بدء روسيا وأوكرانيا تبادلا كبيرا للأسرى، بتبادل مئات الجنود والمدنيين في المرحلة الأولى من التبادل الذي وافق عليه الجانبان في اجتماع في اسطنبول الأسبوع الماضي. وشكل الاتفاق لحظة تعاون في جهود فاشلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاشينكو، على تطبيق تيليجرام أن حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم اعتراضها سقطت في أربع مناطق على الأقل في المدينة. وذكر تكاشينكو أن ستة أشخاص أصيبوا وكانوا في حاجة إلى الرعاية الطبية بعد الهجوم، كما اندلع حريقان في منطقة سولوميانسكي في كييف.

وقبل الهجوم، حذر عمدة كييف فيتالي كليتشكو سكان المدينة من أكثر من 20 طائرة مسيرة كانت تتجه نحو كييف. ومع استمرار الهجوم، قال إن حطام طائرة مسيرة سقط على مركز تجاري ومبنى سكني في حي أوبولون في كييف. وقال كليتشكو إن خدمات الطوارئ هرعت إلى الموقع.

وكان تبادل الأسرى يوم الجمعة هو المرحلة الأولى من عملية تبادل معقدة تتضمن تبادل 1000 أسير من كل جانب.