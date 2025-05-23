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عضو بالكونجرس الأمريكي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية

04:36 م الجمعة 23 مايو 2025

راندي فاين عضو مجلس النواب الأمريكي

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وكالات

في تصريحات مثيرة للجدل، دعا عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راندي فاين، إلى توجيه ضربات نووية لقطاع غزة، واصفًا القضية الفلسطينية بأنها "شريرة".

وجاءت تصريحات فاين خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقًا على حادث إطلاق نار وقع مساء أمس وأسفر عن إصابة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء تواجدهما خارج متحف التراث اليهودي قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، خلال فعالية للجنة اليهودية الأمريكية.

وقال فاين: "الحقيقة أن القضية الفلسطينية هي قضية شريرة"، مضيفًا أن "النهاية الوحيدة للصراع في غزة تتمثل في الاستسلام الكامل والتام من قبل كل من يدعم الإرهاب الإسلامي"، على حد تعبيره.

وأضاف النائب الجمهوري: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين أو اليابانيين، بل استخدمنا القنابل النووية مرتين لتحقيق استسلام غير مشروط"، معتبرًا أن "الوضع في غزة يتطلب الموقف ذاته، نظرًا لوجود خلل عميق في هذه الثقافة يجب القضاء عليه"، بحسب وصفه.

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