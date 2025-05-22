نتنياهو: مستعد لهدنة مؤقتة مقابل الإفراج عن الأسرى

وكالات

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شعار "فلسطين حرة" بأنه "شعار نازي جديد"، معتبرًا أن من يرفعونه يدعمون حركة حماس ويهدفون إلى تقويتها من أجل تدمير إسرائيل، على حد زعمه.

وقال نتنياهو، في تصريحات جديدة، إنه منفتح على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن بشرط أن يضمن ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وانتقد نتنياهو مواقف بعض القادة الأوروبيين، قائلاً إنهم اقتنعوا بما وصفه بـ"دعاية حماس المغرضة"، مؤكدًا أن الهدف من العمليات العسكرية ليس استهداف المدنيين بل "إيصال الطعام لهم دون أن يصل إلى حماس"، حسب تعبيره.