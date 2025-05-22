مستشار بوتين: الغربيون دمّروا النظام العالمي القائم منذ 80 عامًا

وكالات

قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنطون كوبياكوف، إن الدول الغربية دمّرت القانون الدولي والإنساني ومبادئ الحرية وتبادل المعلومات على مدار العقود الثمانية الأخيرة.

وأكد كوبياكوف، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي الثالث عشر للقانون، أن العالم يدخل مرحلة جديدة، قائلا: "ما يُدعى الشركاء الغربيين حققوا ما أرادوه بالفعل".

وخلال البيان الختامي للمنتدى، قال كوبياكوف: "إذ لم يقدر السيد (الجنتلمان) من الانتصار باستخدام القواعد فإنه يغيّرها، وفي هذه الحالة يلغي القانون نهائيا.. لم يعد القانون الدولي موجودا بالفعل".

وتطرّق كوبياكوف، إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التي تمنى فيها للأمم المتحدة في الذكرى الـ80 لإنشائها، أن "تتمكن من النجاة"، مضيفا: "لا تتوفر حماية لرأس المال السيادي الوطني.. وعمليا لا يوجد قانون إنساني".

وشدد مستشار الرئيس الروسي، على أن "الغربيون دمروا النظام الذي عايشناه طوال 80 عاما.. لم يعد لدى كثير من الدول الغربية قيود أخلاقية".