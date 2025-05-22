وزيرة العدل الأمريكية: سنقوم بما يلزم لضمان أمن مواطنينا واليهود

وكالات

قالت وزيرة العدل الأمريكية كريستي نويم، الخميس، إن السلطات الأمريكية ستقوم بكل ما يلزم لضمان أمن مواطنيها ومن ضمنهم اليهود، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب وصلواته للجميع.

وذكرت عمدة العاصمة واشنطن موريل باوزر، أنه لا يوجد تهديد نشط بعد إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود التحقيقات في هذا الحادث.

وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار واعتقله أفراد الأمن لاحقا، لافتا إلى أن المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه.

وأشار قائد شرطة واشنطن، إلى أن التحقيقات الجارية ما زالت أولية وما زال المسؤولون يحققون في الدوافع وراء إطلاق النار، مضيفا "لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن.





