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أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين

09:51 ص الخميس 22 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الخميس، إن دولة الأوروجواي استدعت سفيرة إسرائيل احتجاجا على اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على دبلوماسيين خلال زيارتهم لجنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الأربعاء، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد الدبلوماسي والصحفيين المرافقين له، أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي للمخيم، وتأتي هذه الحادثة في ظل الحصار المتواصل الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المخيم.

وعلق الجيش الإسرائيلي على واقعة إطلاق النار باتجاه الوفد، زاعما أنها وقعت نتيجة خروج الوفد عن المسار المحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.

وأضاف الجيش في بيانه أن الوفد لم يلتزم بمسار الزيارة الرسمي، ما أدى إلى دخوله منطقة تُعد "محظورة" وتشهد اشتباكات نشطة، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار بشكل تحذيري لتنبيه الوفد بضرورة مغادرة المنطقة.

وأكد الجيش أن إطلاق النار كان لأغراض التحذير فقط، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تشهد نشاطًا قتالياً مكثفًا، كما أعلن فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات.


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إسرائيل جنين أوروجواي
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