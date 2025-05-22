9 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخزن يؤوي نازحين بقطاع غزة



وكالات

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 9 فلسطينيين، بينما أصيب عدد من الجرحى، وذلك جراء قصف إسرائيلي على مخزن يؤوي نازحين في منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت منزلا بشارع أحمد ياسين في حي الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن سقوط 5 شهداء كانوا متواجدين داخل المنزل.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم ويشن حملة مداهمات واسعة.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى تفجير منزل منفذ عملية المطرقة ببلدة باقة الحطب شرقي مدينة قلقيلية.