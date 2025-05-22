وزير خارجية أمريكا: واشنطن منفتحة على أي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال روبيو: "نحن منفتحون على أي اتفاق سلام، لكننا نعتقد أنه من الصعب الدخول في مفاوضات سلام بدون وقف إطلاق النار، لأنه إذا حدث هناك أي انفجار أو أي هجوم، فإن المفاوضات ستنهار".

يأتي ذلك بعد أيام من أول لقاء بين ممثلي روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، عقد في 16 مايو في مدينة إسطنبول التركية.

وبشأن وقف إطلاق النار، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الأربعاء، أن موسكو لن تسمح بخداعها من خلال إعلان وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى التسوية، وفقا لروسيا اليوم.