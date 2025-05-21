روبيو: طالبنا إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بتدفق المساعدات إلى غزة وهناك منظومة لتوزيعها و"نتوقع حدوث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة".

وأوضح روبيو، أن الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لارتباطها بـ"المقاومة" في غزة، وفق ادعائه.

وأشار روبيو، إلى أن الولايات المتحدة تبحث دوما عن جهة موثوقة تضطلع بتوزيع المساعدات وتمنع وصولها إلى حماس.