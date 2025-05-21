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الاحتلال يقصف 3 مولدات كهربائية وخزانات الوقود بمستشفى الإندونيسي

07:18 م الأربعاء 21 مايو 2025

المستشفى الإندونيسي

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وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إن تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المولدات الكهربائية يفاقم الوضع الكارثي في المستشفيات.

وأوضحت الصحة في غزة، أن الاحتلال يهدف من تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج مزيد من المستشفيات عن الخدمة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت 3 مولدات كهربائية وخزانات الوقود في المستشفى الإندونيسي.

وأكدت الصحة في غزة، أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي بعد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، مجددة مناشدتها العاجلة للضغط على الاحتلال لإدخال المولدات الكهربائية وتعزيز إمدادات الوقود.

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وزارة الصحة في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المولدات الكهربائية المستشفى الإندونيسي قطاع غزة
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