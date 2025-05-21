وكالات

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، الأربعاء، إنه سيرفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان، أنها ستعمل على تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أمس الثلاثاء، أن مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية كايا كالاس تطلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكدت كالاس، أن هولندا حشدت ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدة أن الغالبية أيدت مراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل.

وأوضحت كالاس، أن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويجب ممارسة الضغوط عليها لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمكن العدول عنه لكن الأمر يعتمد على إسرائيل.

وشدد مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، على أن غالبية دول الاتحاد متوافقون بشأن ضرورة توقف المأساة في غزة وإدخال المساعدات بصورة فورية، مضيفة "ناقشنا فرض عقوبات ضد مستوطنين لكن اعترضت عليها إحدى الدول الأعضاء".

وأشارت كالاس، إلى أن الوضع في غزة مأساوي ويجب أن تتدفق المساعدات من دون أي عوائق.