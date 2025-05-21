إعلان

وزير الخارجية الأيرلندي: سأطالب بإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من إسرائيل

06:14 م الأربعاء 21 مايو 2025

وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، الأربعاء، إنه سيرفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان، أنها ستعمل على تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أمس الثلاثاء، أن مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية كايا كالاس تطلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكدت كالاس، أن هولندا حشدت ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدة أن الغالبية أيدت مراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل.

وأوضحت كالاس، أن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويجب ممارسة الضغوط عليها لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمكن العدول عنه لكن الأمر يعتمد على إسرائيل.

وشدد مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، على أن غالبية دول الاتحاد متوافقون بشأن ضرورة توقف المأساة في غزة وإدخال المساعدات بصورة فورية، مضيفة "ناقشنا فرض عقوبات ضد مستوطنين لكن اعترضت عليها إحدى الدول الأعضاء".

وأشارت كالاس، إلى أن الوضع في غزة مأساوي ويجب أن تتدفق المساعدات من دون أي عوائق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس حظر استيراد البضائع من إسرائيل الشراكة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد