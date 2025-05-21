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أردوغان: الفلسطينيون يعيشون الجحيم في غزة

03:00 م الأربعاء 21 مايو 2025

أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن المدنيين الفلسطينيين يعيشون الجحيم في غزة التي تشهد أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في المجر، حيث أشار إلى أن "المآسي التي وقعت سابقا في قبرص، وقره باغ (بأذربيجان) والبوسنة، واليوم في غزة تذكرنا بالحاجة للتفكير فيما هو خارج حدودنا أيضا".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة دعم وحدة أراضي فلسطين ولبنان وسوريا والتصدي للتوسع الإسرائيلي "غير المعترف بالحدود".

ولفت إلى "أهمية جهود العالم التركي في إرساء وقف إطلاق النار بغزة وإيصال المساعدات دون انقطاع وإعادة إعمار القطاع والمساهمة في الجهود من أجل سلام دائم".

وفيما يخص الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعهد أردوغان بـ "مواصلة الاتصالات المكثفة مع البلدين من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام عادل".

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