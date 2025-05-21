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لأول مرة.. بوتين يزور مقاطعة كورسك منذ "طرد" القوات الأوكرانية منها

11:43 ص الأربعاء 21 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (أ ب)

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بزيارة لمقاطعة كورسك لأول مرة منذ إعلان روسيا طرد القوات الأوكرانية منها في أبريل الماضي.

وأعلن الكرملين، أن بوتين زار كورسك على الحدود مع أوكرانيا أمس الثلاثاء.

وقامت القوات الأوكرانية بتوغل مفاجئ في منطقة كورسك في أغسطس 2024، في أكبر هجوم عبر الحدود تشنه قوات كييف منذ نحو عامين ونصف العام، قبل أن تطردها القوات الروسية بعد تسعة أشهر.

ولم تؤكد أوكرانيا طردها من المنطقة.

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بوتين مقاطعة كورسك طرد القوات الأوكرانية
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