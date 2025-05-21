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أنباء عن اختطاف ناقلة نفط تابعة لـ أسطول الظل الإيراني

01:39 ص الأربعاء 21 مايو 2025

سفينة نفط أرشيفية

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وكالات

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية المختصة بأمن الملاحة، اختطاف محتمل لناقلة نفط، قالت إنها على صلة بالإمارات العربية المتحدة وترفع علم بنما.

وقالت الشركة، إن السفينة المذكورة بعثت إشارة اختطاف عاجلة على بعد 51 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي عن ميناء بندر جاسك الإيراني الذي يطل على مضيق هرمز، وفقا لروسيا اليوم.

واعتبرت الشركة البريطانية أن الناقلة تابعة لـ "أسطول الظل" الإيراني المزعوم، مشيرة إلى أن سفينة مماثلة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

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