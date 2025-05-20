إسلام أباد - (أ ب)

تمت ترقية قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى رتبة مارشال (مشير) بعد أيام من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الخصمين النوويين باكستان والهند بعد إحدى مواجهاتهما الأكثر خطورة منذ عقود.

وقال وزير الإعلام عطاء الله تارار، في بيان إن رئيس الوزراء شهباز شريف، وافق أيضا على تمديد فترة قائد القوات الجوية المارشال ظهير أحمد بابر سيدهو تقديرا لحسن خدمته.

وأصبح منير ثاني ضابط عسكري في التاريخ الباكستاني يحمل رتبة مارشال، وكان الأول هو الجنرال أيوب خان الذي قاد البلاد أثناء الحرب مع الهند في 1965.

كانت الدولتان الهند وباكستان المسلحتان نوويا قد وافقتا في 10 مايو الجاري على وقف لإطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات عقب هجوم مسلح في أبريل في الشطر الهندي من كشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود، وكانت الهند قد اتهمت باكستان منفذي الهجوم، ولكن إسلام آباد نفت ذلك.