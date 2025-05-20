بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الأوضاع في غزة

وكالات



أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، مهددًا تل أبيب باتخاذ خطوات أخرى إذا واصلت نهجها في غزة.



وأضافت الخارجية، في بيان لها: " لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن هناك 9 آلاف شاحنة على الحدود مع غزة ويجب على حكومة بنيامين نتنياهو رفع الحصار.



وأشارت الوزارة ، إلى أنه من غير الممكن استكمال المناقشات مع حكومة نتنياهو بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، في ظل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في القطاع، واصفًا إياها بـ"تنتهج سياسات فاضحة في الضفة الغربية وغزة".



وأكدت، أن توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيًا وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى، لافتًا إلى أن كل الأسرى تقريبًا في غزة تم الإفراج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة.



وتابعت، أن حل الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، مؤكدًا أن هناك التزام بريطاني بحل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط.