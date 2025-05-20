وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، إن هناك التزام بريطاني بحل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح لامي، أنه يجب على مجلس العموم البريطاني بأكمله التنديد بأفعال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنعه وصول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث في غزة غير أخلاقي وغير مبرر وتنديد بريطانيا ليس مكافأة لحماس.

وأشار لامي، إلى أنه يجب إرسال رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة توصيل المساعدات فورا إلى غزة وتيسير عمل فرق الإغاثة، موضحا أنه ندد بالتصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن المملكة المتحدة تنسق مع الشركاء في فرنسا والمملكة العربية السعودية بشأن مساعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا "علقنا بالفعل مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في حربها على غزة".

وشدد لامي على أن ستتخذ المزيد من الإجراءات وستقوم بكل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة، لافتا إلى أن التقارير تفيد بأن هناك إحباط أمريكي من إسرائيل.

وأضاف لامي: "إجراءاتنا ردا على الانتهاكات التي ترتكبها حكومة نتنياهو واللغة المتطرفة لوزراء حكومته".