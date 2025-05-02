الرئاسة السورية: سنواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن

وكالات

أكدت الرئاسة السورية، الجمعة، على أن الاعتداءات سواء كانت محلية أو خارجية لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود تحقيق الاستقرار.

وقالت في بيان، إن أجهزة الأمن ستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين، مجددة دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالحوار والتعاون في إطار الوحدة والتصدي لمحاولات التشويش.

وأوضحت الرئاسة السورية، أن الدولة سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة ولن تتوقف عجلة الإصلاح مهما كانت التحديات، كما أنها لن تساوم على سيادتها أو أمنها وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة.

ووصفت الرئاسة السورية في بيانها، القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير.

وأشار البيان الرئاسي، إلى أن القصف الإسرائيلي استمرار للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية، مطالبا المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف لجانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية.

ودعت الرئاسة السورية، الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هجمات إسرائيل.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال شنّ هجوما ليليا على محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أن الهجوم حمل رسالة واضحة إلى النظام السوري.

وشدد نتنياهو على أنه لن يسمح بانسحاب قواته من جنوب سوريا، ولن يقبل بأي تهديد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الوجود المعادي" قرب الحدود.

وأضاف أن العملية العسكرية الأخيرة جاءت لتأكيد التزام إسرائيل بمنع أي تغيير ميداني في الجنوب السوري قد يؤثر على أمنها أو يُهدد حلفاءها.