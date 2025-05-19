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حماس: الاحتلال فشل مجددا في غزة بعملية خان يونس

05:41 م الإثنين 19 مايو 2025

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال فشل مجددا بعد فشله باختطاف القائد أحمد كامل سرحان في خان يونس.

وأضافت حماس، أن اختطاف زوجة وطفل الشهيد، واستخدامهما درعا بشريا للانسحاب من المكان؛ انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأكملت حركة المقاومة الإسلامية، أنها تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الزوجة والطفل، وكل المختطفين في معتقلاته.

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة، والتدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم.

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حماس عملية خان يونس اختطاف القائد أحمد كامل سرحان حكومة الاحتلال
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