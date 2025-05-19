وزير الخارجية الإيراني: التخصيب حق قانوني لإيران وليس قابلًا للتفاوض

طهران- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مسألة وقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق كما إن التخصيب ليس خيالا يريدون من إيران التوقف عنه وتعليقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن بقائي، أكد أن عملية التخصيب هي تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع مشددا "هذا حق لنا بموجب معاهدة منع الانتشار وهو نتيجة العمل الجاد الذي قام به العلماء الإيرانيون لافتا إلى أنه تم توضيح موقفنا بشكل واضح".

وفي رده على سؤال بشأن العقوبات الأمريكية ضد إيران خلال سير المفاوضات، قال بقائي: "أحد التحديات في التفاوض مع أمريكا هو أنها لا تلتزم بشيء. كل حزمة عقوبات جديدة تضعف مصداقية صانعي القرار في واشنطن، لأنها تمثل جرائم ضد الإنسانية، وتُظهر بوضوح العداء الأمريكي للشعب الإيراني. لذلك لا يمكن الوثوق بادعاءات واشنطن حول جديتها في المسار الدبلوماسي".

وأضاف: "لقد اخترنا المسار الدبلوماسي لأننا لا نخفي شيئاً، والبرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل. استمرار العقوبات لن يؤثر على إرادة إيران، بل سيضعف مصداقية أمريكا في أعين المجتمع الدولي".