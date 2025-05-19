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إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة

06:55 ص الإثنين 19 مايو 2025

طائرات حربية اسرائيلية

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وكالات

قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر الاثنين، مناطق متفرقة في القطاع، بمشاركة سلاح الجو والزوارق البحرية والدبابات والمدفعية المتمركزة على طول الشريط الحدودي من شرق رفح جنوب غزة حتى غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهته أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم، أن إسرائيل شنت غارات عنيفة استهدفت خياما للنازحين ومنازل سكنية في جنوب ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا.

من جانبها أفادت مصادر طبية، استشهاد 160 فلسطينيا من السبت حتى الأحد جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية برية واسعة في غزة.

وقال في بيان للجيش الإسرائيلي، إن قواته بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون، وهو الاسم الذي أطلقته على الهجوم الأخير في القطاع.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، توسيع ضرباته على غزة رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من الوضع الإنساني في القطاع.

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