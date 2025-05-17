8 قادة فقط حضروا القمة العربية في بغداد.. فمن هم الـ 14 الغائبين؟

القاهرة-مصراوي

انطلقت، اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب ممثلين لعدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا، والهيئات الدولية.

ومن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في أعمال القمة العربية، هى القضية الفلسطينية التي تأتي في الصدارة، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

وتنقسم القمة إلى ثلاث جلسات، تختتم أعمالها عصرًا بجلسة ثالثة علنية يصدر فيها إعلان بغداد الخاص بالقمة العربية العادية والقمة العربية التنموية الخامسة.

لكن لم يحضر جميع رؤساء الدول العربية القمة المنعقدة في بغداد، إذ قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن نصف الزعماء العرب سيحضرون القمة، معتبرًا أن هذا رقم جيد. وأشار إلى أن غياب النصف الآخر أمر مألوف ومعتاد في القمم العربية، وبالتالي فإن عدم حضور جميع الزعماء لا ينتقص من أهمية قمة بغداد.

أبرز القادة الحاضرين

من أبرز القادة والزعماء الحاضرين: الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جزر القُمر مباي محمد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. بالإضافة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي تستضيف بلاده القمة.

كما حضر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود على يوسف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

أبرز القادة الغائبين

في المقابل، غاب 15 قائد وزعيم عربي وحضر وفود تنوب عنهم:

- غياب ملك السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحضور عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية.

- غياب رئيس الإمارات محمد بن زايد، وحضور منصور بن زايد آل نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء.

- غياب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ، وحضور رئيس وفد دولة الكويت عبد الله علي عبد الله.

- غياب ملك البحرين حمد بن عيسى، وحضور وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني.

- غياب ملك المغرب محمد السادس، وحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

- غياب رئيس تونس قيس سعيد، وحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة محمد علي بن أحمد الهادي.

- غياب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان.

- غياب سلطان عُمان هيثم بن طارق، وحضور نائب رئيس وزراء سلطنة عُمان شهاب بن طارق آل سعيد.

- غياب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

- غياب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وحضور عبد القادر حسين عمر وزير الخارجية.

- غياب رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، وحضور عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر.

- غياب رئيس لبنان جوزيف عون، وحضور رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية نواف سلام.

- غياب رئيس سوريا أحمد الشرع، وحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

ولم تشارك ليبيا في القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عُقدت في بغداد اليوم. على الرغم من تسلّم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء العراقي، محمد تميم، لحضور القمة، إلا أن ليبيا لم ترسل وفدًا رسميًا للمشاركة في فعاليات القمة.