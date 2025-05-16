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كييف: روسيا صرحت بأمور غير مقبولة خلال محادثات تركيا

09:15 م الجمعة 16 مايو 2025

هيورهي تيخي

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وكالات

قال المتحدث باسم وزير الخارجية الأوكراني، هيورهي تيخي، للصحفيين في إسطنبول يوم الجمعة، إن روسيا "أعربت عن عدد من الأمور التي نعتبرها غير مقبولة" خلال محادثات يوم الجمعة، مضيفاً أن وفد أوكرانيا "تعامل مع الأمر بطريقة هادئة... مع التمسك بموقفنا".

ولم يوضح تيخي طبيعة تلك الأمور غير المقبولة.

وأضاف أن الوفد الأوكراني "كان مستعدًا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار اليوم»، لكن ذلك ربما لم يكن ممكناً بسبب أن الوفد الروسي كان من المستوى المنخفض "وربما لديه تفويض محدود".

كما أعرب تيخي عن "امتنان أوكرانيا لدور تركيا في توفير هذه الفرصة وهذه المنصة لجهود السلام".

وقال: "نحن نقدر المشاركة التركية ودورها كوسيط... وهو ما يمكن أن يساعد حقاً في إنهاء الحرب".

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