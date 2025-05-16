أمين عام الناتو: بوتين "ارتكب خطأ كبيرا بإرسال وفد منخفض المستوى"

تيرانا- (د ب أ)

انتقد أمين عام حلف الناتو مارك روته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، لعدم التوجه إلى تركيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال روته لدى وصوله إلى اجتماع للقادة الأوروبيين في تيرانا: "يعلم (بوتين) جيدا أن الكرة في ملعبه وأنه في ورطة."

وأضاف: "لقد ارتكب خطأ كبيرا بإرسال وفد منخفض المستوى. يجب أن يكون جادا بشأن رغبته في السلام. وأعتقد أن كل الضغط حاليا على بوتين".

وقال: "اعتقد أنه من الجيد للغاية أن الأوكرانيين حضروا إلى الطاولة. لقد أرسلوا وفدا يرغب حقا في التفاوض في وقف إطلاق النار".

والتقى مفاوضون من الولايات المتحدة وتركيا بالوفد الأوكراني لإجراء محادثات في إسطنبول صباح اليوم الجمعة، قبل المحادثات المباشرة المقررة بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان ترأس الاجتماع. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات المباشرة بين المبعوثين الأوكرانيين والروس في الساعة 1230 ظهرا (0930 بتوقيت جرينتش).

وستكون هذه أول محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ربيع 2022، بعد فترة قصيرة من بدء الهجوم الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية.