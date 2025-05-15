نتنياهو: نعمل على استعادة 20 أسيرًا أحياءً وجثامين القتلى

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تحدث اليوم وأمس مع المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف وكذلك مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضاف لدينا 20 أسيرا من المؤكد أنهم على قيد الحياة ونعمل لإعادتهم جميعا وكذلك القتلى.

كان وزير الخارجية قال إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلاله عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية: "نشعر بمعاناة المدنيين في غزة، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك".

وتابع الوزير الأمريكي أن واشنطن تتابع باهتمام الانتقادات الموجهة لخطة المساعدات الأمريكية المقدّمة للقطاع، مؤكدًا أن بلاده "منفتحة على مناقشة بدائل وخطط أخرى للمساعدة الإنسانية".