عبد العاطي ونظيره الموريتاني يبحثان المستجدات في غزة وليبيا والسودان

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

وأعرب عبد العاطي عن الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مبديًا التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين خلال الشهر الجاري في نواكشوط.

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، والاستفادة من القدرات المتوافرة لدى البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، حيث بحث الوزيران المستجدات في غزة، وليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل والصحراء، وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق بين الجانبين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.