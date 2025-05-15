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قطر: ما نقدمه لأمريكا بدافع الحب وليس مقابل أي شيء

01:06 م الخميس 15 مايو 2025

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إن الدوحة لا ترى سببا للسجال الحاصل في واشنطن حول رغبة بلاده في تقديم طائرة رئاسية جديدة هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، أكد عبد الرحمن أن قطر لن تُقدم على فعل شيء غير قانوني، مشيرا إلى أن ما يحدث هو معاملة قانونية تجري بين حكومتين "وهذه أمور تحدث في كافة أنحاء العالم".

وأكد وزير الخارجية القطري، أن الدوحة لن تتراجع عن قرارها "إذا احتاجت واشنطن شيئا، وكان قانونيا تماما.. فلن نتردد عن دعمها طالما أننا قادرين على ذلك"، مضيفا "إذا صدر أي شيء من قطر للولايات المتحدة.. فإنه بدافع الحب وليس مقابل أي شيء".

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محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أمريكا دونالد ترامب هدية للرئيس الأمريكي طائرة رئاسية جديدة
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