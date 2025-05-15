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الصحة بغزة: مستشفى غزة الأوروبي خرج عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الأخيرة

12:04 م الخميس 15 مايو 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، إن مستشفى غزة الأوروبي خرج عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الأخيرة.

وأشارت الصحة بغزة، إلى أن استهداف المستشفى الأوروبي ألحق أضرارا بالبنية التحتية وأدى لتضرر أقسام داخلية، مؤكدة توقف خدمات تخصصية بالمستشفى مثل جراحة الأعصاب والصدر والقلب والعيون.

وأوضحت الصحة بغزة، أن توقف المستشفى يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية، مشيرة إلى أن الأطفال الخدج يواجهون أوضاعا كارثية في أقسام حضانات الأطفال بمستشفيات قطاع غزة.

وكشفت الوزارة في بيانها، أن سوء التغذية والحصار زادا من الولادات المبكرة ومعظم المواليد يعانون من مضاعفات، موضحة أن الأطفال في أقسام الحضانة يواجهون خطرا شديدا بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

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وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى غزة الأوروبي وقف خدمات تخصصية
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