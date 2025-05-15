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الأونروا: 90% من سكان غزة أُجبروا على النزوح من منازلهم

11:43 ص الخميس 15 مايو 2025

الأونروا

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وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، إن 90% من سكان غزة أجبروا على النزوح من منازلهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وأكدت الأونروا، أنه بعد 77 عاما من النكبة لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري.

وفي بيان، قالت حركة حماس، إنه "في الذكرى 77 للنكبة لا نكبة ولا تهجير جديد وتلاحم شعبنا مع مقاومته أفشل كل مخططات العدو".

وجددت حماس، التأكيد على أنه لا شرعية ولا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيمضي الفلسطينيون بالمقاومة الشاملة حتى تحرير فلسطين.

وأوضحت حماس، ان القدس والمسجد الأقصى هما عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ولا شرعية ولا سيادة له على شبر منهما.

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