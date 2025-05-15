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هل يخطط أردوغان للقاء وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول؟

07:57 ص الخميس 15 مايو 2025

أردوغان

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وكالات

نقلت وسائل إعلام محلية عن ديوان الرئاسة التركية، أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سيتواجد الرئيس التركي خلال هذه الفترة في العاصمة أنقرة، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.

وسيشارك الرئيس التركي كذلك في فعاليات في مركز مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الحاكم "Ak parti"، وفي اتحاد غرف التجارة والصناعة التركية "TOBB".

ومن المرتقب أن تجري في إسطنبول اليوم الخميس، أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، وذلك على أساس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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