مصرع 21 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بالمكسيك



وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية، أن 21 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أصيب آخرون بجروح في حادث مروري وقع بين 3 مركبات في ولاية بويبلا بوسط البلاد.

وقال صامويل أجيلار، وزير الداخلية في حكومة بويبلا، إن حادث التصادم وقع بين شاحنة وحافلة وصهريج نفط على طريق يربط هذه الولاية بولاية أواكساكا "جنوب".

وأضاف: "أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في مكان الحادث، في حين فارق 3 آخرون الحياة في المستشفى"، وفقا لما ذكرته الغد.

ولم يحدد المسؤول عدد الجرحى، لكنه قال إنهم يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة.

وشهدت المكسيك في السنوات الأخيرة زيادة في حوادث المرور وذلك خصوصا بسبب سوء حالة المركبات والطرق، وعدم التزام السائقين بقوانين السير أو بسبب إصابتهم بالإرهاق.