بقيمة مليارات الدولارات .. تفاصيل صفقة طائرات "بوينغ" التي أعلنها ترامب مع قطر

القاهرة- مصراوي

أعلنت الولايات المتحدة وقطر، يوم الأربعاء، عن إبرام اتفاق لشراء طائرات من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، في صفقة ضخمة تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدولة الخليجية.

وشهد توقيع الاتفاق الرئيس ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم، فإن الاتفاق تبلغ قيمته 96 مليار دولار ويتضمن شراء ما يصل إلى 210 طائرات أمريكية الصنع من "بوينغ".

لكن الرئيس ترامب قدّم أرقامًا مختلفة خلال إعلان الصفقة، قائلاً إن قيمتها تتجاوز 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة فقط.

وقال ترامب: "تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار، ولكن عدد الطائرات 160... وهذا أمر رائع".

وأضاف موجهًا حديثه إلى الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، كيلي أورتبيرغ، الذي كان حاضرًا في الغرفة: "هذا رقم قياسي، كيلي، تهانينا لبوينغ".

وتأتي هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لشركة "بوينغ"، التي تعاني من تراجع حاد في الطلبات.

فقد توقفت الطلبيات فعليًا العام الماضي بعد حادث خطير لطائرة "737 ماكس" التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" مطلع عام 2024، عندما انفصل غطاء باب الطوارئ أثناء التحليق، مما أحدث فجوة في هيكل الطائرة.

ورغم انتعاش نسبي في الطلبات أواخر عام 2024، إلا أن "بوينغ" سجلت 569 طلبية فقط خلال العام بأكمله، بانخفاض 60% عن عام 2023. كما تراجعت تسليمات الشركة إلى 348 طائرة فقط، بانخفاض 34%، بسبب إضراب واسع نفذه نحو 33 ألف عامل في سبتمبر، ما أدى لتوقف الإنتاج حتى ديسمبر.

وزادت سياسات ترامب التجارية من الأزمة، إذ فرضت إدارته تعريفات جمركية أثرت سلبًا على صادرات "بوينغ" — وهي أكبر مصدر في الولايات المتحدة — حيث قد تجعل هذه الرسوم الطائرات الأمريكية أكثر كلفة على الدول الأجنبية، التي قد ترد بفرض رسوم مضادة. كما قد تزيد هذه الإجراءات من تكاليف التصنيع، نظرًا لاعتماد "بوينغ" على أجزاء ومواد مستوردة.

وتسعى إدارة ترامب لاستخدام صفقات "بوينغ" كورقة تفاوض في مباحثات التجارة الدولية. ففي الأسبوع الماضي، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، من داخل المكتب البيضاوي، إن شركة طيران بريطانية وافقت على شراء طائرات "بوينغ" بقيمة 10 مليارات دولار، في إطار اتفاق أوسع حول التجارة. وأكدت وكالة رويترز لاحقًا أن الشركة هي "IAG"، وستطلب نحو 30 طائرة من طراز 787.

وارتفعت أسهم "بوينغ" بنسبة 1.7% يوم الأربعاء، وسط ترحيب المستثمرين بالصفقة، مع إدراكهم في الوقت ذاته أن الالتزامات الأولية لا تعني إتمامًا نهائيًا، خاصة أن بعض شركات الطيران سبق أن ألغت صفقات أعلنت عنها سابقًا.

إلى جانب صفقة "بوينغ"، وقع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، عدة اتفاقيات دفاعية مع الجانب القطري، من بينها بيان نوايا للتعاون الدفاعي بين البلدين، بالإضافة إلى رسائل عرض وقبول لشراء طائرات MQ-9B ومنظومات FS-LIDS.

كما وقع ترامب إعلانًا مشتركًا للتعاون بين الولايات المتحدة وقطر.