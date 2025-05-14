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ترامب: آمل أن تساعدنا قطر فيما يتعلق بإيران

10:48 م الأربعاء 14 مايو 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دولة قطر نجحت في التفاوض من أجل الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر و"نحن حريصون على إطلاق سراح كافة الأسرى".

وأشار ترامب، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، مضيفا "تربطنا بقطر علاقات وثيقة وسنواصل العمل معها ومع المنطقة بأسرها على الصعيد الاقتصادي".

وأعرب ترامب، عن أمله في أن "تساعدنا قطر فيما يتعلق بإيران فربما ننجح في إنقاذ ملايين الأرواح ولا نريد أن تخرج الأمور عن السيطرة".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل بشكل وثيق من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران وتأمل أن يدرك قادة إيران ما يقومون به، مضيفا "نحاول إصلاح الوضع الفظيع الذي تركته لنا الإدارة السابقة وقد حققنا الكثير من الإنجازات".

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