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هل تجاهلت إسرائيل في زيارتك للمنطقة؟ ترامب يرد

09:31 م الأربعاء 14 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلًا من الأسئلة من الصحفيين من بينها سؤال وجهه له صحفي بينما كان على متن طائرته الرئاسية خلال توجهه إلى قطر، حول ما إذا كانت زيارته الحالية للمنطقة تهمّش إسرائيل، وأيضًا حول الإفراج عن الأسير الإسرائيلي- الأمريكي، عيدان أليكساندر وعن دور إسرائيل في ذلك.

أجاب ترامب على الصحفي، بأن تواجده في المنطقة وعلاقاته مع دول المنطقة هو أمر جيد جدا لإسرائيل،

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة بشأن ما إذا كان سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب، على هامش جولته في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، إن بوتين يرغب في التواجد هناك، وهذا قد يكون ممكنا.

واستطرد الرئيس الأمريكي عن بوتين قائلا: "لا أعرف إذا كان سيحضر.. وأعلم أنه يرغب في أن أكون هناك.. وهذا احتمال لقد كنت أفكر في ذلك."

وأضاف ترامب: "غدا، كل شيء محجوز، كما تفهمون.. سنذهب إلى الإمارات غدا، لذا لدينا جدول مزدحم للغاية.. لكن ذلك لا يعني أنني لن أفعل ذلك لإنقاذ العديد من الأرواح والعودة".

وتابع ترامب أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيكون بالتأكيد في تركيا.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل ترامب زيارة إسرائيل زيارة ترامب للشرق الأوسط الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان أليكساندر
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