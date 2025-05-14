ترامب لأمير قطر: لقد قمتم بعمل رائع في بناء دولتكم

وكالات

شهد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.

وقال أمير دولة قطر، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي الأوضاع في المنطقة.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش مع أمير قطر قضايا العالم من بينها الأوضاع في روسيا وأوكرانيا وإيران، معربا عن شكره لأمير قطر على الصداقة التاريخية.

وأضاف ترامب: "نحن منخرطون في هذه المنطقة وقطر تقوم بعمل رائع"، موجها حديثه إلى الأمير القطري "لقد قمتم بعمل رائع في بناء دولتكم".