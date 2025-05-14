رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة

برلين - (د ب أ)

طالب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، والذي تمنع إسرائيل دخول المساعدات إليه منذ أكثر من 70 يوما.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل"، قال رئيس المجلس جوزيف شوستر في برلين اليوم الأربعاء: "على الحكومة الإسرائيلية أن تقبل بحقيقة أنها تتحمّل أيضًا مسؤولية تجاه السكان المدنيين في غزة – ويشمل ذلك أيضًا منح الإذن بإدخال الإمدادات والمساعدات العينية".

في الوقت نفسه، لفت شوستر إلى أن "الأمر المؤكد هو أن محاربة حماس أمر لا غنى عنه من أجل أمن إسرائيل، وهذا الأمن يهمنا نحن أيضًا"، لكنه أضاف: "يجب لهذه الحرب أن تنتهي".

ورأى شوستر أن الإفراج عن الأسرى هو "المفتاح لكل شيء"، مستشهدا بهذه العبارة التي كان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج صرح بها خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين قبل يومين بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 60 لبدء إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد ذكرت أمس الثلاثاء، بأن سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة يواجهون خطرًا شديدًا من المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والتشريد الجماعي، والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية جراء الحرب الإٍسرائيلية على القطاع ردا على هجوم حماس على في أكتوبر عام 2023.