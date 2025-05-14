الشرع يشكر ولي العهد السعودي بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

(وكالات)

أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، عن شكره العميق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهوده التي وصفها بـ "المخلصة والفعالة" التي ساهمت في التوصل إلى قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا.

وقال الشرع، في تصريحات أعقبت الاجتماع، إن قرار الرئيس ترمب "يشكل نقطة تحول محورية" في المسار السياسي السوري، مؤكدًا أن هذا القرار "سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد، ويعزز فرص تحقيق الأمن والاستقرار بعد سنوات من العزلة والدمار" عاشتها سوريا.

وأضاف الشرع: "رفع العقوبات لن يسهم فقط في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، بل سيُمهّد الطريق لعودة سوريا إلى الساحة الإقليمية والدولية كلاعب مسؤول وشريك في جهود إحلال السلام".

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا كشفت فيه عن أبرز ما دار في اللقاء الثنائي، مؤكدة أن المباحثات بين الشرع وترامب تطرقت إلى قضايا محورية، على رأسها "القضاء على تنظيم داعش وسائر الجماعات المتطرفة، إضافة إلى ضرورة وضع حد للوجود غير الشرعي للميليشيات الأجنبية على الأراضي السورية".

