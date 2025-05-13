ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم إسرائيلي على المستشفى الأوروبي جنوب غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الاحتلال بأحزمة نارية للساحات الداخلية بمستشفى غزة الأوربي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى 16 شهيدًا وأكثر من 70 جريحا حتى الآن.

وأوضحت مصادر طبية أن القصف الجوي استهدف باحة المستشفى ومحيطه، وأسفر عن دمار واسع النطاق، في وقت كانت فيه الفرق الطبية تعمل على إسعاف المرضى والجرحى.

وذكرت مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي أطلق ما لا يقل عن ستة صواريخ باتجاه الموقع.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربة الجوية، مشيراً إلى أنها "عملية دقيقة" استهدفت ما وصفه بـ"بنية تحتية إرهابية" تابعة لحركة حماس "على حد وصفه"، تقع داخل شبكة أنفاق أسفل المستشفى، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وأضاف أدرعي أن المستشفى اُستخدم كمركز قيادة من قبل عناصر حماس، متهماً الحركة باللجوء إلى المنشآت الطبية كغطاء لنشاطاتها العسكرية، على حد تعبيره.