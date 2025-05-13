بعد اندلاع الاشتباكات.. السيطرة على منطقة أبو سليم بطرابلس



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، السيطرة على كامل منطقة أبو سليم في طرابلس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كانت وزارة الداخلية الليبية قد أصدرت بيانا عاجلا، دعت فيه المواطنين إلى التزام منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والتمركز داخل المقرات بعد التوترات الأخيرة.

وعلقت جامعة طرابلس الليبية الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع الكليات حتى إشعار آخر.

وجاءت الاشتباكات بعد أيام من تحشيدات وتحركات عسكرية لمليشيات تابعة لمدن مصراتة والزاوية والزنتان نحو العاصمة طرابلس، إثر تصاعد الخلافات بين جهاز الدعم والاستقرار والقوة المشتركة مصراتة.

واندلعت المواجهات المسلّحة رغم تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، دعت فيها الأطراف الليبية، إلى تجنبّ استخدام القوّة في حلّ النزاع، ووقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.