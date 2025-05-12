مسؤول إسرائيلي: احتمال توسيع العملية العسكرية بغزة تراجع

وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن احتمال توسيع العملية العسكرية بغزة تراجع بعد ضغوط واشنطن للعودة إلى المفاوضات.

وأضاف المصدر ذاته أن الإفراج عن عيدان ألكسندر أحدث زخما، مشيرا إلى أن تل أبيب تحاول استنفاد الخيارات خلال الأيام المقبلة.

كانت قناة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى إلى حد كبير عن إسرائيل.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالحيرة والحرج، خصوصا بشأن الحوثيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لفوكس نيوز إن واشنطن تواصل العمل مع إسرائيل لضمان استعادة جميع الأسرى.