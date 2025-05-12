الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من قبل الصليب الأحمر، وذلك بعد أن سلمته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، موضحًا: " تسلمنا ألكسندر وهو بيد قواتنا".

وفي السياق ذاته نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن والد عيدان ألكسندر على متن مروحية في طريقه إلى قاعدة رعيم العسكرية.

ومن جانبه هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي الأسير الأمريكي على عودته، وقدم الشكر للرئيس ترامب وإدارته، مؤكدًا التزام بلاده بعودة جميع الأسرى.