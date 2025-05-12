لحظة صعود ترامب للطائرة الرئاسية متوجهًا إلى السعودية

وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور لحظة صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية، متوجهًا لزيارة العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية له منذ ولايته الثانية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس ترامب اليوم، قبيل زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، إنه يأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

الرئيس الامريكي #ترامب يصعد الطائرة الرئاسية متوجهًا للعاصمة #السعودية #الرياض في أول رحلة خارجية رسمية له في ولايته الثانية 🇸🇦💚😌 pic.twitter.com/zbBLQRooIe — مقدآم ١٧٢٧م 🇸🇦 (@KSA__SBA) May 12, 2025

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أفرجت عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر بعد اتصالات مع واشنطن ضمن جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.