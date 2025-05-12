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لحظة صعود ترامب للطائرة الرئاسية متوجهًا إلى السعودية

08:05 م الإثنين 12 مايو 2025

لحظة صعود ترامب للطائرة الرئاسية صورة من الفيديو

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وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور لحظة صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية، متوجهًا لزيارة العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية له منذ ولايته الثانية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس ترامب اليوم، قبيل زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، إنه يأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أفرجت عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر بعد اتصالات مع واشنطن ضمن جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

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