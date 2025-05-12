غارة جوية استهدفت مدرسة وسط ميانمار تقتل نحو 22 شخصا

بانكوك- (أ ب)

أصابت غارة جوية شنها جيش ميانمار على قرية في منطقة ساجاينج وسط البلاد مدرسة اليوم الاثنين ، ما أسفر عن مقتل نحو 20 طالبا ومعلمين اثنين، حسبما أفاد أحد أعضاء حركة مقاومة وعامل إغاثة وتقارير إعلامية.

وقالت المصادر إن الهجوم الصباحي على قرية أوهي هتين توين في بلدة تبايين بالمنطقة، والمعروفة أيضا باسم ديبايين، أسفر أيضا عن إصابة عشرات الطلاب.

ولم تنشر حكومة البلاد العسكرية ولا وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة أية معلومات عن الغارة الجوية.

يشار إلى أن الجيش في ميانمار يستخدم بشكل متزايد الضربات الجوية لمواجهة صراع مسلح واسع النطاق ضد حكمه ، والذي بدأ في فبراير/شباط عام 2021 عندما استولى على السلطة من حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 6600 مدني لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن منذ ذلك الحين، بحسب الأرقام التي جمعتها منظمات غير حكومية.

وقال عضو في حركة المقاومة التي تقاتل ضد حكم الجيش لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن مقاتلة أسقطت قنبلة مباشرة على مدرسة ، حيث كان العديد من الطلاب من الصفوف الابتدائية إلى الثانوية يدرسون بعد الساعة 9 صباحا.

وتقع المنطقة على مسافة نحو 115 كيلومترا (70 ميلا) شمال غرب ماندالاي ، ثاني أكبر مدينة في ميانمار.