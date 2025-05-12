الإذاعة الإسرائيلية: إطلاق سراح الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر سيكون في خان يونس



وكالات

قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن إطلاق سراح الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر سيكون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص نشاطه في جميع أنحاء غزة لتسهيل عملية تنفيذ الإفراج عن عيدان ألكسندر بأمان.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن القسام "قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي تأكيده، اليوم الاثنين، أن الاستعدادات لاستقبال الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر اكتملت، قائلًا: "تواصلنا مع الصليب الأحمر لتسلمه".

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "مستعدون لإنشاء ممر آمن لإخراج عيدان من غزة بسلام"، مشيرًا إلى أن مهلة خروج عيدان من القطاع تمتد حتى الساعة الثامنة مساءا ومن المتوقع أن يتم ذلك بوقت مبكر.