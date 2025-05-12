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إعلام إسرائيلي: ويتكوف يفكر بنقل الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر للقاء ترامب في قطر

11:19 ص الإثنين 12 مايو 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يفكر خلال زيارته لإسرائيل اليوم باصطحاب الجندي الأسير عيدان ألكسندر بعد إطلاق سراحه من قطاع غزة للقاء الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى قطر.

وبعد ساعات، سيصل ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إلى إسرائيل، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك لقاء مرتقبًا، ظهر اليوم الاثنين، بين ويتكوف ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وتتزامن زيارة ويتكوف لإسرائيل، مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وقطر والإمارات.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن القسام "قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم".

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