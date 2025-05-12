مسؤول إسرائيلي: الإفراج عن عيدان ألكسندر لأنه أمريكي "عار ومهانة"

وكالات

علق زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، على إعلان حركة حماس أنها ستفرج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، قائلًا: "حقيقة أن الإفراج عن عيدان فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية عار ومهانة".

وقال جولان، إنه مصدوم لأن جنديًا إسرائيليًا تخلت عنه الحكومة يحتاج إلى رئيس أمريكي لإطلاق سراحه، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية هي من تخلت عن الأسرى، وبالتالي هي من يجب أن تعيدهم.

وتابع: "إسرائيل ترفض استنفاد إنجازات الحرب بسبب رغبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إبقاء اليمين المتطرف قريبًا منه"، مضيفًا "علينا إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب، ولا بد من إيجاد بديل لحماس من أجل هزيمتها".

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن اليمين المتطرف يصر على ضم غزة لإسرائيل وإعادة إقامة مستوطنات غوش قطيف، ما وصفه بـ"الجنون المطلق".

وأكد جولان، أن "الاعتقاد بأننا سنعثر على آخر بندقية كلاشنكوف في غزة أمر لا يمت للواقع بصلة"، مشيرًا إلى أنه على إسرائيل التمركز في المنطقة العازلة ومواصلة شن هجمات داخل غزة، ولا حاجة لأكثر من ذلك، وفق تعبيره.