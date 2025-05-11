مصر وقطر ترحبان بموافقة حماس على إطلاق سراح أسير أمريكي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحبت كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بإعلان حركة "حماس" موافقتها على إطلاق سراح الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزًا لدى الحركة، واعتبرتا الخطوة بادرة حسن نية تمهّد لتهيئة الأجواء نحو استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد البلدان في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا مشجعًا على إمكانية تحقيق تقدم في الملفات الإنسانية العالقة، لا سيما ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى القطاع الذي يشهد أوضاعًا كارثية منذ اندلاع الحرب.

وشددت مصر وقطر على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة، لتفادي المزيد من التداعيات الإنسانية، والعودة إلى مسار سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط.

كما جدد الجانبان التزامهما بمواصلة جهودهما في الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف معاناة المدنيين، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.